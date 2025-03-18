В КХЛ заявили о готовности провести матчи с участием игроков НХЛ

Президент КХЛ Алексей Морозов заявил, что руководство лиги готово организовать все необходимые мероприятия для проведения матчей против игроков КХЛ.

Ранее во вторник президент США Дональд Трамп поддержал инициативу президента РФ Владимира Путина организовать хоккейные матчи в США и России между российскими и американскими игроками, выступающими в НХЛ и КХЛ.

«Мы всегда были приверженцами мира, открыты к спортивному диалогу между лигами и конструктивным взаимоотношениям, — цитирует ТАСС Морозова. — И в соответствии с поручением нашего президента будем готовы организовать все необходимые мероприятия».