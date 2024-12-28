В КХЛ заявили, что прошлый сезон стал самым успешным по доходам за всю историю лиги

Вице-президент КХЛ Сергей Доброхвалов рассказал, что сезон-2023/24 стал лучшим для лиги в плане доходов за всю историю.

«Основные источники доходов остаются неизменными — это спонсорские отчисления и продажа телевизионных прав. В этом году к ним добавились доходы от букмекерских компаний, которые теперь делают отчисления на развитие профессионального спорта. Собственно, это уже такие объемы, которые становятся существенными для профессиональных лиг. В целом наши доходы выросли по отношению к прошлому сезону на 28 процентов. Мы распределили более миллиарда рублей между клубами — это рекордная сумма.

Ежегодный рост доходов — это наша стратегическая задача. Если мы с ней не справимся, то, значит, что-то делаем не так. Но пока нет таких предпосылок. Мы сохранили весь пул партнеров, в этом году у нас два новых — компании Gislaved и «Балтика». Поэтому пока целевые показатели — это увеличение доходов. Мы подведем финансовые итоги сезона в сентябре, и тогда официально объявим о результатах», — цитирует Доброхвалова «РБ Спорт».

КХЛ была создана в 2008 году. Нынешний сезон стал для турнира 17-м по счету.