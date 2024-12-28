В КХЛ заявили, что прошлый сезон стал самым успешным по доходам за всю историю лиги
Вице-президент КХЛ Сергей Доброхвалов рассказал, что сезон-2023/24 стал лучшим для лиги в плане доходов за всю историю.
«Основные источники доходов остаются неизменными — это спонсорские отчисления и продажа телевизионных прав. В этом году к ним добавились доходы от букмекерских компаний, которые теперь делают отчисления на развитие профессионального спорта. Собственно, это уже такие объемы, которые становятся существенными для профессиональных лиг. В целом наши доходы выросли по отношению к прошлому сезону на 28 процентов. Мы распределили более миллиарда рублей между клубами — это рекордная сумма.
Ежегодный рост доходов — это наша стратегическая задача. Если мы с ней не справимся, то, значит, что-то делаем не так. Но пока нет таких предпосылок. Мы сохранили весь пул партнеров, в этом году у нас два новых — компании Gislaved и «Балтика». Поэтому пока целевые показатели — это увеличение доходов. Мы подведем финансовые итоги сезона в сентябре, и тогда официально объявим о результатах», — цитирует Доброхвалова «РБ Спорт».
КХЛ была создана в 2008 году. Нынешний сезон стал для турнира 17-м по счету.
|Западная конференция
|И
|В
|П
|О
|1
|Локомотив
|41
|32
|9
|66
|2
|ЦСКА
|38
|24
|14
|55
|3
|Спартак
|38
|24
|14
|53
|4
|СКА
|39
|23
|16
|50
|5
|Динамо М
|40
|23
|17
|49
|6
|Северсталь
|38
|24
|14
|48
|7
|Динамо Мн
|39
|21
|18
|47
|8
|Торпедо
|37
|16
|21
|39
|9
|Витязь
|38
|16
|22
|36
|10
|Куньлунь РС
|39
|15
|24
|34
|11
|Сочи
|38
|12
|26
|27
|Восточная конференция
|И
|В
|П
|О
|1
|Трактор
|39
|24
|15
|52
|2
|Сал. Юлаев
|37
|25
|12
|52
|3
|Ак Барс
|36
|23
|13
|48
|4
|Автомобилист
|37
|21
|16
|46
|5
|Металлург Мг
|39
|22
|17
|46
|6
|Адмирал
|41
|18
|23
|42
|7
|Авангард
|37
|17
|20
|37
|8
|Нефтехимик
|39
|13
|26
|37
|9
|Сибирь
|37
|16
|21
|35
|10
|Лада
|35
|14
|21
|33
|11
|Барыс
|41
|10
|31
|23
|12
|Амур
|39
|8
|31
|21
|28.12
|12:30
|
Адмирал – Сибирь
|0 : 1
|28.12
|16:30
|
Авангард – Лада
|- : -
|28.12
|17:00
|
Сал. Юлаев – Северсталь
|- : -
|28.12
|17:00
|
Автомобилист – Металлург Мг
|- : -
|28.12
|19:00
|
Ак Барс – Трактор
|- : -
|28.12
|19:30
|
Торпедо – Барыс
|- : -