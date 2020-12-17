В КХЛ заявили, что ни один клуб не превысил потолок зарплат

Пресс-служба КХЛ сообщила о том, что ни один клуб лиги не превысил потолок зарплат. С сезона 2020/21 клубы КХЛ могут тратить не более 900 миллионов рублей в год на зарплаты игроков.

«В этом сезоне разрыв размеров фиксированной заработной платы хоккеистов между клубами сократился с семи до четырех раз. Средний процент сокращения заработной платы по всем клубам составляет 24%.

Во время нахождения игрока в списке травмированных в связи с COVID-19 его зарплата не учитывалась в потолке заработных плат".

(Артур Хайруллин)

У кого из хоккеистов КХЛ самые большие зарплаты в лиге — в материале «СЭ»