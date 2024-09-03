В КХЛ сообщили, что все клубы входят в сезон без задолженностей по зарплатам

Президент КХЛ Алексей Морозов в комментарии для «СЭ» ответил на вопрос, имеются ли у клубов задолженности перед хоккеистами перед стартом нового сезона.

— Клубы входят в сезон без задолженностей по зарплатам, — сказал Морозов «СЭ».

В Кубке открытия КХЛ сыграют «Металлург» и «Локомотив». Встреча состоится во вторник, 3 сентября. Матч пройдет в спортивном комплексе «Арена Металлург» в Магнитогорске. Начало — в 17.00 по московскому времени.