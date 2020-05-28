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В КХЛ сообщили, что сумма расторжения контракта игрока не идет в потолок зарплат

11:05
КХЛ.
КХЛ.

Сумма, которую клуб КХЛ выплатит хоккеисту за расторжение контракта в одностороннем порядке по ходу нынешнего межсезонья, не войдет в потолок зарплат. Об этом сообщает пресс-служба лиги.

«Касаемо п.7 статьи 51 правового регламента КХЛ сумма, выплаченная хоккеисту в размере 25 процентов от зарплаты за расторжение контракта в одностороннем порядке клубом, не идет в потолок зарплат, — цитируют пресс-службу «РИА Новости». —  Все другие неуказанные в статье случаи расторжения контракта не исключаются из расчета потолка заработных плат».

Потолок зарплат в следующем сезоне КХЛ составит 900 миллионов рублей. Ранее лига сообщила, что в июле совет директоров лиги проголосует за утверждение новых поправок в действующий регламент, но они не будут касаться изменений введенного с сезона-2020/21 «жесткого» потолка зарплат.

Дополнительная информация:

https://rsport.ria.ru/20200528/1572098608.html

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