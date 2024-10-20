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Сегодня, 09:38

В КХЛ сообщили, что «Салават Юлаев» проинформировал лигу о задолженности по зарплатам

Игнат Заздравин
Корреспондент
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В КХЛ прокомментировали информацию о задержках в «Салавате Юлаеве» с перечислением заработной платы хоккеистам.

19 октября об этом сообщал «СЭ».

«Салават Юлаев» проинформировал КХЛ о наличии задолженности за сентябрь по состоянию на 15 октября 2024 года. Клуб планирует погасить задолженность в ближайшее время. Лига находится на связи с руководством клуба по этому вопросу» — приводит ответ лиги ТАСС.

После 14 матчей уфимцы с 16 очками занимают восьмое место в Восточной конференции КХЛ. 22 октября команда дома примет «Сочи». Начало — в 17.00 по московскому времени.

Источник: ТАСС
Хоккей
КХЛ
ХК Салават Юлаев
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