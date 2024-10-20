В КХЛ сообщили, что «Салават Юлаев» проинформировал лигу о задолженности по зарплатам
В КХЛ прокомментировали информацию о задержках в «Салавате Юлаеве» с перечислением заработной платы хоккеистам.
19 октября об этом сообщал «СЭ».
«Салават Юлаев» проинформировал КХЛ о наличии задолженности за сентябрь по состоянию на 15 октября 2024 года. Клуб планирует погасить задолженность в ближайшее время. Лига находится на связи с руководством клуба по этому вопросу» — приводит ответ лиги ТАСС.
После 14 матчей уфимцы с 16 очками занимают восьмое место в Восточной конференции КХЛ. 22 октября команда дома примет «Сочи». Начало — в 17.00 по московскому времени.
Источник: ТАСС
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|5
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|9
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|9
|6
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|7
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|7
|9
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|8
|Сал. Юлаев
|14
|8
|6
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|7
|11
|16
|10
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|Амур
|17
|5
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|Барыс
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