В КХЛ рассказали о расследовании по делу Зернова и Хартли

Президент КХЛ Дмитрий Чернышенко рассказал о деле вокруг допинг-скандала с участием представителей "Авангарда" – форварда Дениса Зернова и тренера Боба Хартли.

– Что там с допинговым делом против Зернова и Боба Хартли?

– Ведется расследование. Планируется опротестовать. Давайте дождемся решения.

– Гусев и Гавриков уехали, но СКА сохранил на них права. Будете ли вы закрывать эту лазейку, или наоборот разрешите клубам сохранять права?

– Пока ничего менять не планируем. Нас все устраивает. А по отъезду игроков – примерно одинаковое количество игроков уезжает и приезжает. Единственное расхождение – многие возвращаются с повышением зарплаты. У нас есть рабочая группа, которая занимается рассмотрением предложений по минимизации оттока игроков. (Игорь Еронко)

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