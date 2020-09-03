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В КХЛ рассказали, кто будет работать на матче «Динамо» и «Барыса». Первую бригаду судей сняли из-за коронавируса

13:47
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Континентальная хоккейная лига (КХЛ) выступила с заявлением по поводу матча «Динамо» Рига — «Барыс». Ранее стало известно, что первую бригаду арбитров сняли из-за того, что у одного из судей обнаружили коронавирус.

— У одного из арбитров был выявлен положительный ПЦР, заболевание протекает бессимптомно, — говорится в заявлении КХЛ. — Контактная группа была изолирована. Матч «Динамо» Рига — «Барыс» будет обслуживать бригада латвийских арбитров: главные Андрей Кудряшов, Евгений Гришкевич, линейные Давис Зунде, Кришс Купчус.

Матч «Динамо» Рига — «Барыс» состоится сегодня, 3 сентября. Начало — в 17.00 по московскому времени.

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