«В КХЛ Радулов был как Леброн Джеймс. Только круче. И веселее». Американский хоккеист рассказал о русской звезде

Нападающий Джошуа Хеннесси, выступавший в том числе за «Витязь», рассказал об Александре Радулове, форварде «Далласа».

Хеннесси был гостем на подкасте Spittin' Chiclets, уделив большое внимание российскому этапу карьеры, о чем вы уже могли прочитать, но и Радулов не был обойден стороной. Джош пересекался с Александром в «Квебек Ремпартс» в Молодежной лиге Квебека. Они играли в одном звене.

— У Радулова внутри мотор, который никогда не останавливается. Я, кстати, играл против него в России. И, по-моему, именно в России он был игроком, который вообще не слушает тренеров. В НХЛ не так, наверное, но там было по-другому. Он определял, что будет происходить на льду. Он сам решал, что будет делать. В КХЛ чуть ли не 15 часовых поясов. Так что там на КХЛ ТВ постоянно идут матчи — вживую. С утра до ночи. И, конечно, его команду показывали всегда. И всегда снимали именно его крупными планами. Потому что он настолько эмоционален, он как будто анимированный. Он мог наехать на любого арбитра, и они ему ничего не говорили в ответ. Вы же видели, как он тренеру клюшкой врезал?

Он подминал под себя все и всех. Просто потому что такая натура. Он однажды сказал менеджменту ЦСКА, что ему нужен другой тренер. Он был как Леброн Джеймс для КХЛ. Только круче. И веселее.