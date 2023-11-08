Хоккей
ФОНБЕТ Чемпионат КХЛ
Новости
Таблицы Календарь Статистика Таблица переходов Зарплаты КХЛ
Статьи
Видео
Фото
Все материалы
Команды
Тренеры
Стадионы
Главная
Хоккей
КХЛ

Сегодня, 17:58

В КХЛ прокомментировали возможный матч «Спартака» на стадионе футбольного клуба

Виктория Кравченко
Читать «СЭ» в Telegram Дзен ВКонтакте

В пресс-службе КХЛ сообщили, что планов провести домашний матч хоккейного «Спартака» на «Открытие Арене» — нет. Пока ведутся только обсуждения.

«Вопрос об организации матчей обсуждался, но в данный момент конкретных планов о проведении игр на данном стадионе нет», — сообщили ТАСС в пресс-службе КХЛ.

Ранее журналист Иван Карпов сообщил, что ХК «Спартак» может сыграть «Зимнюю классику» с петербуржскими СКА на «Открытие Банк Арене».

Источник: https://tass.ru/sport/19233859
КХЛ
ФК Спартак (Москва)
ХК Спартак (Москва)
0
Читайте также
Финал Кубка России по художественной гимнастике пройдет в декабре в Екатеринбурге
«Хоккей пока не надоедает, но все когда-то заканчивается». Якупов — о возвращении в родной клуб
Совфед одобрил поправки в закон о выборах президента России
В Луганске погиб депутат Народного совета ЛНР Михаил Филипоненко
Песков сообщил об ответных мерах на передачу активов РФ Украине
Что меняет для Азовского моря статус внутреннего: спецпроект «Известий»
Популярное видео
Срывы Ротенберга, СКА и ЦСКА в кризисе, преображение «Трактора»
Будущее Жафярова, «Авангард», Толчинский и Грицюк в СКА: live
Как стать скаутом клуба НХЛ, три года в «Авангарде», журналистика и хоккей
Итоги первого месяца КХЛ: лайв «СЭ»
Алтыбармакян: сенсационный старт «Лады», переход из СКА
Бурмистров: мощный старт «Спартака» / Жамнов — топ-тренер? / НХЛ
Плохой старт СКА, Мичков в Сочи, мощное начало Разина
Проблемы СКА и ЦСКА, Ларионов разрывает КХЛ, Мичков в запасе
Толчинский: уход из «Авангарда», Крылов, кричалка про ЦСКА
Никитин, Лихачев: предсезонка, лакросс-гол
Кагарлицкий: слухи об обмене, Радулов и Шипачев
Никита Квартальнов: скандал в Минске, отношения с агентами
Скабелка: селекция «Барыса», уход Михайлиса, влияние болельщиков
Войнов: «Ак Барс» и Билялетдинов, Россия и США, НХЛ
Ковальчук: завершение карьеры, «Спартак», иностранцы с паспортом РФ
Разин: новички и молодежь «Магнитки», победа над «Авто»
Серебряков: почему не перешел в СКА, симуляции Шестеркина
Билялетдинов, Жафяров, Яшкин: интервью с тренировки «Ак Барса»
Разин: селекция «Магнитки», баллоны, разговор с Голдобиным
Михайлис: переход в «Магнитку», работа с Разиным, вариант из НХЛ
Баширов: трансферы «Салавата», сколько в Уфе потратят на зарплаты
Юров: кэмп «Миннесоты», знакомство с Капризовым, сезон в «Металлурге»
Крылов уходит, Грицюк в СКА, итоги ЧМ без России
Генменеджер «Ак Барса» Валиуллин: Радулов, Билл, Знарок, новая арена
Толчинский в СКА, Кравец остается в «Авангарде», а Яшкин — в «Ак Барсе»?
Якубов: какой будет «Лада» в КХЛ, отношения со СКА, трансферы
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя
`

Тарханов не одобрил идею возможного проведения хоккейного матча на «Открытие Арене»

«Динамо» — «Куньлунь»: смотреть трансляцию матча КХЛ в прямом эфире
Положение команд
Футбол
Хоккей
Восточная конференция И В П О
1 Ак Барс 27 18 9 38
2 Лада 29 16 13 37
3 Металлург Мг 28 16 12 36
4 Сал. Юлаев 28 17 11 35
5 Авангард 27 16 11 35
6 Трактор 28 16 12 34
7 Автомобилист 29 15 14 34
8 Нефтехимик 27 12 15 29
9 Сибирь 27 13 14 29
10 Амур 26 10 16 26
11 Барыс 29 8 21 23
12 Адмирал 25 7 18 18
Западная конференция И В П О
1 Динамо М 27 20 7 41
2 Спартак 28 19 9 40
3 Локомотив 27 16 11 34
4 Торпедо 27 16 11 34
5 ЦСКА 27 14 13 30
6 Северсталь 26 13 13 30
7 Динамо Мн 25 12 13 28
8 СКА 26 13 13 26
9 Сочи 27 12 15 26
10 Куньлунь РС 31 8 23 21
11 Витязь 27 7 20 18
Результаты / календарь
29.10
30.10
31.10
1.11
2.11
3.11
4.11
5.11
6.11
7.11
8.11
9.11
10.11
11.11
12.11
13.11
8.11 12:30
Адмирал – Локомотив
 5 : 2
8.11 17:00
Металлург Мг – Сибирь
 - : -
8.11 19:30
Динамо М – Куньлунь РС
 - : -
8.11 19:30
Витязь – Торпедо
 - : -
Все результаты / календарь
Новости
RSS RSS
Все новости