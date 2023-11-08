В КХЛ прокомментировали возможный матч «Спартака» на стадионе футбольного клуба

В пресс-службе КХЛ сообщили, что планов провести домашний матч хоккейного «Спартака» на «Открытие Арене» — нет. Пока ведутся только обсуждения.

«Вопрос об организации матчей обсуждался, но в данный момент конкретных планов о проведении игр на данном стадионе нет», — сообщили ТАСС в пресс-службе КХЛ.

Ранее журналист Иван Карпов сообщил, что ХК «Спартак» может сыграть «Зимнюю классику» с петербуржскими СКА на «Открытие Банк Арене».