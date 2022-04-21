В КХЛ прокомментировали решение не накладывать санкции на голкипера ЦСКА Федотова

Континентальная хоккейная лига объяснила решение не наказывать голкипера ЦСКА Ивана Федотова за неприличный жест после окончания второго матча серии финала Кубка Гагарина против «Металлурга» (4:6).

«После поступления запроса от хоккейного клуба «Металлург», СДК запросил дополнительные видеоматериалы, включая записи со всех возможных ракурсов, которые могли бы зафиксировать данный эпизод. На основании материалов члены СДК большинством голосов приняли решение не накладывать на игрока ЦСКА Ивана Федотова наказание по п. 1.32 Статьи 28 Дисциплинарного регламента в связи с отсутствием веских видеодоказадельств», — говорится в заявлении, которое приводит пресс-служба КХЛ.