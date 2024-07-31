КХЛ — о контракте Грицюка: «Действия СКА соответствует регламенту»
Пресс-служба КХЛ прокомментировала переподписание СКА контракта с форвардом Арсением Грицюком.
«Действия с контрактом Арсения Грицюка ХК СКА соответствует регламенту и у Лиги нет оснований для его не регистрации. Если КХЛ будут известны факты нарушения регламента в части предельного размера потолка зарплат или прав хоккеиста, то в соответствии с регламентом будут наложены санкции», — сказали в пресс-службе КХЛ.
Как стало известно «СЭ», 23-летний Грицюк переподписал контракт со петербуржцами. По условиям нового соглашения, его зарплата снизится с 60 до 12 миллионов рублей. Срок контракта остался прежним — до конца сезона-2024/25.
В прошлом сезоне Грицюк провел 60 матчей за СКА, в которых забросил 23 шайбы и отдал 21 результативную передачу.
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