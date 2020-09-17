КХЛ сделала заявление по поводу отмены матча регулярного чемпионата «Сочи» — «Локомотив».

«Сегодняшний матч чемпионата КХЛ между «Сочи» и «Локомотивом» не состоится, — говорится в сообщении. — Проведенные накануне игры обследования выявили наличие первично положительных тестов на коронавирус у трех игроков ХК «Локомотив». Эти игроки не поехали с командой на выездную серию и были изолированы, их заболевание проходит бессимптомно.

При этом незадолго до начала игры с «Сочи» руководство клуба уведомило КХЛ о включении в контактную группу части команды. В связи с этим «Локомотив» отказался выходить на матч против «Сочи».

«Локомотив» проведет 18 сентября дополнительное тестирование всей команды. По результатам тестирования будет приниматься дальнейшее решение о проведении матчей с участием ХК «Локомотив».

Лига проведет дополнительное расследование данной ситуации».