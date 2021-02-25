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В КХЛ ответили на запрос американского канала по поводу инцидента с Панариным

10:09
Артемий Панарин. Фото nhl.com
Артемий Панарин. Фото nhl.com
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Пресс-служба КХЛ ответила на запрос американского канала ESPN по поводу информации о возможном эпизоде с форвардом Артемием Панариным в декабре 2011 года.

В лиге заявили, что, если бы они получили какую-либо жалобу, КХЛ бы провела расследование, поскольку невероятно серьезно относится к любым обвинениям в неправомерном поведении.

22 февраля тренер Андрей Назаров обвинил Панарина в избиении 18-летней девушки в Риге в 2011 году. После этого стало известно, что форвард временно не будет играть за команду.

В «Рейнджерс» отметили, что Панарин отрицает все обвинения, и назвали произошедшее попыткой запугать игрока. Также в клубе отметили, что россиянин потрясен произошедшим, поэтому он проведет некоторое время вне клуба. В клубе из Нью-Йорка выразили свою поддержку хоккеисту, а также пообещали оказать помощь в поиске источника этих необоснованных обвинений.

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