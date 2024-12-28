В КХЛ ответили на вопрос о возможном возвращении западных компаний

Вице-президент КХЛ Сергей Доброхвалов рассказал, при каких условиях лига возобновит сотрудничество с зарубежными компаниями, если они вернутся на российский рынок.

«Для этого нужно всего лишь соблюдение нескольких условий. Во-первых, компания должна вернуться полностью на легальных основаниях. Мы знаем, что сейчас есть зарубежные компании, которые присутствуют неофициально, продолжают заниматься поставками своих товаров и услуг, хотя заявили о том, что они ушли с российского рынка. Поэтому это должна быть полностью легальная форма присутствия, и эта товарная категория должна быть свободна», — цитирует Доброхвалова «РБ Спорт».

При этом Доброхвалов отметил, что в КХЛ предпочтут сотрудничество с одной из российских компаний, которые пришли взамен зарубежным.

«Но практически все ниши, которые занимали иностранные партнеры, мы уже заменили российскими. Если кто-то из предыдущих зарубежных партнеров захочет вернуться, мы отдадим предпочтение российскому бизнесу, который поддерживал нас в последние годы», — добавил Доброхвалов.