В КХЛ отреагировали на инцидент с арбитром, который нецензурно выругался в адрес тренера «Локомотива» Хартли на всю арену

В КХЛ прокомментировали инцидент во время матча FONBET чемпионата КХЛ «Локомотив» — ЦСКА (2:1 Б), когда нецензурные слова одного из арбитров встречи про главного тренера ярославцев Боба Хартли прозвучали на всю арену и попали в эфир.

«Во время матча «Локомотив» — ЦСКА арбитр эмоционально высказался о главном тренере «Локомотива» Бобе Хартли. Данная ситуация была оперативно рассмотрена лигой. КХЛ провела дополнительную работу по урегулированию инцидента: арбитр лично пообщался с тренером и принес извинения», — цитирует пресс-службу КХЛ «Чемпионат».

В середине второго периода судьи зафиксировали проброс у «Локомотива». После этого арбитры признали ошибку и вынесли вбрасывание в среднюю зону. Во время вбрасывания один из судей сказал «Он не знает, что сказать, фак-фак, стоит, деда трясет».