В КХЛ опровергли информацию о совдире во вторник

В Континентальной хоккейной лиге (КХЛ) опровергли информацию о том, что во вторник состоится совет директоров лиги.

Ранее в СМИ появилась новость, что завтра может быть выбран новый президент КХЛ.

«На вторник, 28 января 2020 года, не запланировано заседание Совета директоров ООО «КХЛ», — сообщили в пресс-службе лиги. (Евгений Белоусов)

21 января стало известно, что президент КХЛ Дмитрий Чернышенко был назначен вице-премьером РФ. Он возглавляет лигу с 2014 года.