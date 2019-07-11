В КХЛ объяснили, зачем проводить "зеленое дерби" в Давосе

Вице-президент КХЛ Георгий Кобылянский рассказал, почему два матча регулярного чемпионата между "Ак Барсом" и "Салаватом Юлаевым" пройдут в Давосе.

– "Салават Юлаев" примет участие в Кубке Шпенглера в конце декабря, и это будет не первый матч КХЛ в Давосе, – отметил Кобылянский. "Зеленое дерби" – визитная карточка КХЛ, и мы хотим показать им зрителям в Швейцарии. Всего их будет шесть в этом сезоне, поэтому дома зрители увидят еще по две встречи. Мы предоставим бесплатные билеты болельщикам "Салавата" в Давосе и на Кубок Шпенглера. Помимо Давоса рассматривали Копенгаген, Гамбург, Париж. К сожалению, все арены заняты в удобное для нас время. (Евгений Белоусов)