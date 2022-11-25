В КХЛ обсуждают возвращение к трехочковой системе в регулярном чемпионате

По информации «СЭ», КХЛ может вернуться к трехочковой системе в регулярном чемпионате. Изменения будут обсуждаться на совещании клубов, которое пройдет в Челябинске.

Напомним, что двухочковая система была введена перед сезоном-2018/19.