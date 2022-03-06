В КХЛ не видят опасности для пребывающих в России иностранных хоккеистов

Континентальная хоккейная лига (КХЛ) отреагировала на ситуацию с легионерами в лиге, которые массово расторгают контракты с клубами.

«По состоянию на 5 марта 21:00 14 иностранных игроков клубов КХЛ («Салават Юлаев» — Метсола, Ларсен, Хартикайнен, Маннинен, Гранлунд; «Металлург» — Олкинуора; «Сибирь» — Шор, Сятери, Йокипакка, ЦСКА — Нордстрем, Валльмарк, «Нефтехимик» — Туохимаа, «Авангард» — Каски, Покка) расторгли свои контракты.



Клубы, видя, с каким давлением легионеры столкнулись в своих родных странах, приняли решение отпустить их. Что касается процедуры расторжения, то все эти действия были проведены в системе ЦИБ КХЛ в соответствии с Регламентом КХЛ. Если прецеденты нарушения контракта хоккеистами возникнут, то у клубов есть право обратиться в Дисциплинарный комитет КХЛ, чтобы защитить свои права.



Если игрок самовольно покинет клуб КХЛ, то по Регламенту КХЛ он обязуется выплатить клубу денежную компенсацию за одностороннее расторжение контракта. Также права на хоккеиста закрепляются за клубом на оставшийся срок действия расторгнутого контракта.



Лига не видит никакой опасности для пребывающих в России иностранных игроков. Дополнительно КХЛ отправлено официальное письмо в Минспорта РФ с просьбой предоставить гарантии безопасности пребывания иностранных хоккеистов и членов их семей на территории РФ, а также их беспрепятственный выезд по окончании сезона, так как предоставление официальных гарантий — это прерогатива государства», — приводит «Чемпионат» слова представителя пресс-службы КХЛ.

1 марта стартовал розыгрыш плей-офф Кубка Гагарина. «Спартак» автоматически вышел в полуфинал Западной конференции, поскольку «Йокерит» снялся с плей-офф.