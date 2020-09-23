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В КХЛ не рассматривают вариант с остановкой сезона из-за коронавируса

20:46
КХЛ.
КХЛ.
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КХЛ не рассматривает варианты приостановки или полной остановки сезона из-за коронавируса. Об этом заявил президент лиги Алексей Морозов.

— Я уже отвечал на этот вопрос неделю назад, — цитирует Морозова официальный сайт КХЛ. — На данный момент мы не рассматриваем такой вариант. Конечно, ситуация с пандемией сложная, и предвидеть ее развитие невозможно, но на сегодняшний день необходимости приостановки чемпионата нет. Как нет и необходимости забегать вперед: мы действуем по ситуации.

Ранее несколько матчей регулярного чемпионата КХЛ были перенесены из-за вспышки коронавируса в командах.

Дополнительная информация:

https://www.khl.ru/news/2020/06/15/473401.html

КХЛ: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры

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