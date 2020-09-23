В КХЛ не рассматривают вариант с остановкой сезона из-за коронавируса

КХЛ не рассматривает варианты приостановки или полной остановки сезона из-за коронавируса. Об этом заявил президент лиги Алексей Морозов.

— Я уже отвечал на этот вопрос неделю назад, — цитирует Морозова официальный сайт КХЛ. — На данный момент мы не рассматриваем такой вариант. Конечно, ситуация с пандемией сложная, и предвидеть ее развитие невозможно, но на сегодняшний день необходимости приостановки чемпионата нет. Как нет и необходимости забегать вперед: мы действуем по ситуации.

Ранее несколько матчей регулярного чемпионата КХЛ были перенесены из-за вспышки коронавируса в командах.