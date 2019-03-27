В КХЛ может появиться Азиатский дивизион

Президент КХЛ Дмитрий Чернышенко рассказал о планах по изменению числа участников лиги.

– Я ходатайствовал на то, чтобы было 24 клуба, – сказал Чернышенко. – Но у лиги серьезные планы по расширению на Запад и на Дальний Восток, и через сезон у нас может быть отдельный Дальневосточный дивизион, например, будет называться Азиатский. И может быть еще Западноевропейский. Есть интересные кандидаты на расширение на Запад. (Игорь Еронко)

Совет директоров КХЛ утвердил состав участников на сезон-2019/20