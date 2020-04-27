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В КХЛ могут не распределить места по итогам сезона-2019/20

15:18
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Президент КХЛ Алексей Морозов заявил, что лига может не распределять места по итогам сезона-2019/20, поскольку плей-офф не доигран из-за пандемии коронавируса.

— Взвешиваем все плюсы и минусы, — цитирует РБК Морозова. — Решение будет принято в ближайшее время. Есть ли вероятность отказа от распределения мест? Поскольку плей-офф не доигран, такой вариант есть.

Сезон-2019/20 в КХЛ был приостановлен, а позднее завершен после первого раунда Кубка Гагарина. Победителем регулярного чемпионата стал ЦСКА.

Дополнительная информация:

https://sportrbc.ru/news/5ea6c2f79a79478b85e7ff04

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