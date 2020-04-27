В КХЛ могут не распределить места по итогам сезона-2019/20

Президент КХЛ Алексей Морозов заявил, что лига может не распределять места по итогам сезона-2019/20, поскольку плей-офф не доигран из-за пандемии коронавируса.

— Взвешиваем все плюсы и минусы, — цитирует РБК Морозова. — Решение будет принято в ближайшее время. Есть ли вероятность отказа от распределения мест? Поскольку плей-офф не доигран, такой вариант есть.

Сезон-2019/20 в КХЛ был приостановлен, а позднее завершен после первого раунда Кубка Гагарина. Победителем регулярного чемпионата стал ЦСКА.