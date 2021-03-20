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В КХЛ могут изменить регламент распределения мест в таблице конференций

18:24
В КХЛ обсуждается изменение регламента регулярного чемпионата. Фото Дарья Исаева, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II
В КХЛ обсуждается изменение регламента регулярного чемпионата. Фото Дарья Исаева, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II
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Как стало известно «СЭ», в КХЛ обсуждается изменение регламента регулярного чемпионата.

С сезона-2021/22 может быть отменено правило, по которому лидеры дивизионов получают первые два места в таблице конференций вне зависимости от числа набранных очков.

По нашим данным, решение пока не утверждено, но, скорее всего, будет принято.

(Алексей Шевченко)

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