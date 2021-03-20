В КХЛ могут изменить регламент распределения мест в таблице конференций

Как стало известно «СЭ», в КХЛ обсуждается изменение регламента регулярного чемпионата.

С сезона-2021/22 может быть отменено правило, по которому лидеры дивизионов получают первые два места в таблице конференций вне зависимости от числа набранных очков.

По нашим данным, решение пока не утверждено, но, скорее всего, будет принято.

(Алексей Шевченко)