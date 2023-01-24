В КХЛ и РФС рассказали о работе над законом о рекламе пива

Директор юридического департамента КХЛ Алексей Степанов рассказал о том, что лига заинтересована в подготовке сбалансированного законопроекта о рекламе пива на спортивных соревнованиях.

«КХЛ принимала участие в подготовке сбалансированного законопроекта, он положительно скажется на развитии профессионального спорта и других его отраслей. Законопроект является сбалансированным. Мы опирались на условно положительный опыт, который предоставлен законодателям в плане рекламы азартных игр. Мы поддерживаем данный законопроект», — приводит слова Степанова ТАСС.

Заместитель генерального секретаря Российского футбольного союза (РФС) Денис Рогачев считает, что подобные спонсоры должны приносить пользу спорту.

«Реклама пива, конечно, имеет негативный подтекст. Задача законодательной власти в том, чтобы реклама приносила пользу. Реклама позволит повысить доходы и снизить зависимость от бюджетов. В первую очередь стояла задача по частичной синхронизации льгот букмекеров и потенциальной рекламы пива. Реклама пива будет допустима только на тех соревнованиях, которые будут одобрены правительством РФ. Негативный эффект будет снижен. Будут льготы — реклама на объектах, сайтах федераций, лиг и клубов, а также в трансляциях», — приводит слова Рогачева ТАСС.

Запрет на продажу пива на спортивных объектах действует с 2005 года.