Хоккей
КХЛ
Новости
Таблицы Календарь Статистика Таблица переходов Статьи
Видео
Фото
Все материалы
Команды
Тренеры
Стадионы
Главная
Хоккей
КХЛ

Сегодня, 14:09

В КХЛ и РФС рассказали о работе над законом о рекламе пива

Виталий Косик
Корреспондент
Читать «СЭ» в Telegram Дзен

Директор юридического департамента КХЛ Алексей Степанов рассказал о том, что лига заинтересована в подготовке сбалансированного законопроекта о рекламе пива на спортивных соревнованиях.

«КХЛ принимала участие в подготовке сбалансированного законопроекта, он положительно скажется на развитии профессионального спорта и других его отраслей. Законопроект является сбалансированным. Мы опирались на условно положительный опыт, который предоставлен законодателям в плане рекламы азартных игр. Мы поддерживаем данный законопроект», — приводит слова Степанова ТАСС.

Заместитель генерального секретаря Российского футбольного союза (РФС) Денис Рогачев считает, что подобные спонсоры должны приносить пользу спорту.

«Реклама пива, конечно, имеет негативный подтекст. Задача законодательной власти в том, чтобы реклама приносила пользу. Реклама позволит повысить доходы и снизить зависимость от бюджетов. В первую очередь стояла задача по частичной синхронизации льгот букмекеров и потенциальной рекламы пива. Реклама пива будет допустима только на тех соревнованиях, которые будут одобрены правительством РФ. Негативный эффект будет снижен. Будут льготы — реклама на объектах, сайтах федераций, лиг и клубов, а также в трансляциях», — приводит слова Рогачева ТАСС.

Запрет на продажу пива на спортивных объектах действует с 2005 года.

Источник: https://tass.ru/sport/16869605
Футбол
Хоккей
КХЛ
РПЛ
РФС
0
Читайте также
«У Макдэвида должна быть своя лига». Интервью Клима Костина — главного открытия сезона НХЛ
«Шашилов написал на меня докладную. До сих пор не известно за что». Рассказ звезды нашего биатлона
Девушка выжила после падения с 16-го этажа в Московской области
Песков оценил идею Эстонии закрыть Финский залив для России
Зеленский одобрил увольнение замглавы своего офиса
Адвокат оценил вероятность удовлетворения просьбы Ефремова о смене наказания
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Гендиректор «Салавата Юлаева» Баширов назвал подножкой для клуба введение лимита на легионеров

Коньков поделился мнением о раскладах в Восточной конференции КХЛ перед Кубком Гагарина
Реклама
Положение команд
Футбол
Хоккей
Западная конференция И В П О
1 СКА 55 42 13 88
2 ЦСКА 53 34 19 74
3 Локомотив 55 32 23 72
4 Торпедо 54 34 20 72
5 Динамо М 54 32 22 72
6 Витязь 53 26 27 60
7 Спартак 54 24 30 55
8 Северсталь 54 21 33 54
9 Динамо Мн 54 21 33 53
10 Куньлунь 55 19 36 43
11 Сочи 53 6 47 21
Восточная конференция И В П О
1 Сибирь 55 33 22 70
2 Металлург 54 30 24 68
3 Автомобилист 53 30 23 68
4 Ак Барс 54 30 24 68
5 Авангард 53 31 22 66
6 Сал. Юлаев 54 27 27 63
7 Адмирал 54 27 27 60
8 Амур 53 24 29 54
9 Нефтехимик 54 25 29 53
10 Барыс 56 24 32 53
11 Трактор 54 22 32 52
Результаты / календарь
14.01
15.01
16.01
17.01
18.01
19.01
20.01
21.01
22.01
23.01
24.01
25.01
26.01
27.01
28.01
29.01
24.01 19:00
Локомотив – Витязь
 - : -
24.01 19:30
Спартак – Динамо Мн
 - : -
Все результаты / календарь
Прогнозы на спорт
Онлайн-игры
Новости
RSS RSS
Все новости