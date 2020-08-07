В КХЛ было выявлено 53 заболевших коронавирусом

Президент КХЛ Алексей Морозов рассказал о ситуации с коронавирусом в лиге.

— Раз в неделю каждый игрок и сотрудник клуб проходит тестирование на коронавирус, с начала чемпионата — раз в каждые пять дней, — сказал Морозов. — Мы заключили договор, чтобы в любом городе могли сдать этот тест. Замена игрока, заболевшего ковидом, не будет учитываться в потолке зарплат. Пока в КХЛ было 53 заболевших — эти случаи подтверждены Роспотребнадзором.

Заболевшие команды снимать с участия в турнире не будут — будут играть фармом и молодежкой. Если будут все зараженные, то у нас есть окна для матчей, мы будем договариваться. Если будет выяснено, что игроки какого-то либо клуба заразятся из-за другого клуба, то клубу будет засчитано техническое поражение 0:5. (Михаил Зислис)