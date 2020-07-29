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В КХЛ 39 заболевших коронавирусом

12:49
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Глава Континентальной хоккейной лиги Алексей Морозов рассказал о ситуации с коронавирусом. Новый сезон должен возобновиться 2 августа.

— Наше медицинское управление в режиме реального времени отслеживает ситуацию с заболеваемостью, — цитирует Морозова РИА «Новости». — Окончательный диагноз подтверждается Роспотребнадзором, поэтому мы ориентируемся на их цифры. На 28 июля у нас было 39 игроков в КХЛ, у которых был подтвержден диагноз COVID-19. Также есть заболевшие сотрудники клубов. Еще есть 31 случай в МХЛ, причем там 13 человек уже полностью здоровы и готовы приступить к тренировкам. Фамилии называть не буду, надеюсь, вы понимаете почему.

Дополнительная информация:

https://rsport.ria.ru/20200729/1575093707.html

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