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В Казахстане с 16 марта вводится режим ЧС из-за коронавируса

12:24
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Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев объявил чрезвычайное положение по всей стране из-за распространения коронавируса, сообщает KTK.

Таким образом, «Барыс» лишается домашней площадки на матчи полуфинала Восточной конференции Кубка Гагарина против «Сибири».

По данным казахских СМИ, существует вероятность проведения всей серии в Новосибирске или переноса матчей на две недели. КХЛ пока не отменила проведение плей-офф Кубка Гагарина. Однако ранее с турнира снялся финский «Йокерит».

Список соревнований, на которые повлиял коронавирус, можно изучить в материале «СЭ»

Дополнительная информация:

https://www.ktk.kz/ru/newsfeed/article/2020/03/15/142125/

КХЛ: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры

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