В Казахстане с 16 марта вводится режим ЧС из-за коронавируса

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев объявил чрезвычайное положение по всей стране из-за распространения коронавируса, сообщает KTK.

Таким образом, «Барыс» лишается домашней площадки на матчи полуфинала Восточной конференции Кубка Гагарина против «Сибири».

По данным казахских СМИ, существует вероятность проведения всей серии в Новосибирске или переноса матчей на две недели. КХЛ пока не отменила проведение плей-офф Кубка Гагарина. Однако ранее с турнира снялся финский «Йокерит».

Список соревнований, на которые повлиял коронавирус, можно изучить в материале «СЭ»