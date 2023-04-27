В истории КХЛ хозяева выиграли только два седьмых матча финала Кубка Гагарина
В седьмой раз в истории обладатель Кубка Гагарина определится в седьмом матче.
И «Ак Барс» и ЦСКА в третий раз проведут максимальное количество финальных игр. Но если армейцы в решающих встречах и победили (в гостях), и проиграли (дома), то казанцы оба раза добились успеха всухую.
Все седьмые матчи в финалах Кубка Гагарина
|
Дата
|
Город
|
Матч
|
Голы
|
12.04.2009
|
Казань
|
Ак Барс — Локомотив — 1:0
|
Морозов
|
27.04.2010
|
Балашиха
|
ХК МВД — Ак Барс — 0:2
|
Алексеев, Капанен
|
25.04.2012
|
Омск
|
Авангард — Динамо М — 0:1
|
Клепиш
|
30.04.2014
|
Магнитогорск
|
Металлург Мг — Лев — 7:4
|
Паре, Бирюков, Косов, Коварж, Мозякин, Зарипов, Юньков — Улльстрем, О'Берн, Тернберг, Азеведо
|
19.04.2016
|
Москва
|
ЦСКА — Металлург Мг — 1:3
|
Мамин — Тимкин-2, Ли
|
30.04.2022
|
Магнитогорск
|
Металлург Мг — ЦСКА — 1:4
|
Майе — Карнаухов, Попов, Окулов, Каменев
Армейцы уже в пятый раз за два года работы Сергея Федорова довели дело до седьмой встречи. В прошлом сезоне красно-синие обыграли в решающих встречах СКА и «Металлург», а в нынешнем — «Северсталь» и «Локомотив».
Седьмые матчи ЦСКА после поражений от «Металлурга» в финале-2016
|
Дата
|
Стадия
|
Тренер
|
Матч
|
09.04.2019
|
Финал конференции
|
Игорь Никитин
|
СКА (д) — 3:1
|
29.03.2021
|
Второй раунд
|
Игорь Никитин
|
Локомотив (д) — 2:0
|
14.04.2022
|
Финал конференции
|
Сергей Федоров
|
СКА (г) — 3:0
|
30.04.2022
|
Финал
|
Сергей Федоров
|
Металлург Мг (г) — 4:1
|
14.03.2023
|
Первый раунд
|
Сергей Федоров
|
Северсталь (д) — 5:3
|
29.03.2023
|
Второй раунд
|
Сергей Федоров
|
Локомотив (д) — 5:0
|Западная конференция
|И
|В
|П
|О
|1
|СКА
|68
|50
|18
|105
|2
|ЦСКА
|68
|43
|25
|94
|3
|Локомотив
|68
|41
|27
|92
|4
|Торпедо
|68
|42
|26
|90
|5
|Динамо М
|68
|38
|30
|87
|6
|Витязь
|68
|34
|34
|76
|7
|Северсталь
|68
|31
|37
|75
|8
|Динамо Мн
|68
|27
|41
|68
|9
|Спартак
|68
|28
|40
|64
|10
|Куньлунь
|68
|21
|47
|49
|11
|Сочи
|68
|11
|57
|32
|Восточная конференция
|И
|В
|П
|О
|1
|Ак Барс
|68
|41
|27
|91
|2
|Сал. Юлаев
|68
|38
|30
|86
|3
|Авангард
|68
|39
|29
|86
|4
|Автомобилист
|68
|37
|31
|83
|5
|Металлург
|68
|35
|33
|83
|6
|Сибирь
|68
|38
|30
|83
|7
|Адмирал
|68
|33
|35
|75
|8
|Нефтехимик
|68
|33
|35
|72
|9
|Трактор
|68
|31
|37
|72
|10
|Амур
|68
|30
|38
|69
|11
|Барыс
|68
|27
|41
|61
|Финал
|Счет в серии
|
Ак Барс - ЦСКА
|3 - 3
|Финалы конференций
|
СКА - ЦСКА
|2 - 4
|
Ак Барс - Авангард
|4 - 1
|1/2 финала конференции
|
ЦСКА - Локомотив
|4 - 3
|
Авангард - Металлург
Авангард - Металлург
4 - 0
|4 - 0
|
СКА - Торпедо
СКА - Торпедо
4 - 0
|4 - 0
|
Ак Барс - Адмирал
|4 - 2
|1/4 финала конференции
|
Авангард - Сибирь
|4 - 1
|
Торпедо - Динамо М
|4 - 2
|
ЦСКА - Северсталь
|4 - 3
|
Автомобилист - Металлург
|3 - 4
|
Локомотив - Витязь
|4 - 1
|
СКА - Динамо Мн
|4 - 2
|
Ак Барс - Нефтехимик
|4 - 2
|
Сал. Юлаев - Адмирал
|2 - 4
|27.04
|19:30
|
ЦСКА – Ак Барс
|0 : 3