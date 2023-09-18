В ИИХФ ответили на вопрос, когда будут определены новые санкции по делу вратаря ЦСКА Федотова

Президент Международной федерации хоккея на льду (ИИХФ) Люк Тардиф ответил на вопрос «СЭ» о работе дисциплинарного совета по делу вратаря ЦСКА Ивана Федотова.

В августе ИИХФ дисквалифицировала голкипера до 1 января 2024 года. Прошлым летом он подписал контракт с «Филадельфией», но пропустил сезон из-за службы в ВС РФ, а летом 2023-го заключил соглашение с ЦСКА. ИИХФ постановила, что Федотов нарушил правила переходов между лигами, подписав два контракта.

1 сентября ИИХФ оштрафовала ФХР за участие Федотова в игре КХЛ против «Ак Барса» (2:5) на 5000 франков. После этого голкипер сыграл еще в трех матчах.

«На данный момент ИИХФ ожидает уведомления от дисциплинарного совета по делу Федотова. После второй игры вратаря ЦСКА в этом сезоне начался процесс. Четыре матча, в которых принимал участие хоккеист, не меняют ситуацию. Дисциплинарный совет является независимым. Когда они примут решение? Мы, как и вы, ждем, у него есть свой собственный график. Все документы им предоставлены. Совет, безусловно, анализирует аргументы обеих сторон», — сказал Тардиф «СЭ».

Помимо дисквалификации Федотова, ИИХФ запретила ЦСКА осуществлять международные трансферы до конца сезона-2023/24.

В четырех матчах за ЦСКА в нынешнем сезоне Федотов одержал две победы, отразил 79 из 89 бросков и пропустил 10 шайб.