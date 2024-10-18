В ИИХФ не обеспокоены переходом Криштофа в швейцарский клуб при действующем контракте с «Сочи»

Президент Международной федерации хоккея (ИИХФ) Люк Тардиф прокомментировал «СЭ», переход нападающего «Сочи» Михала Криштофа в другой клуб при наличии действующего контракта с «леопардами».

Ранее стало известно, что словак подписал соглашение со швейцарским клубом «Лангнау» до конца сезона-2024/2025. При этом у хоккеиста действует контракт с клубом КХЛ на тот же срок.

«ИИХФ больше не имеет отношения к контрактам КХЛ. КХЛ больше не является членом ФХР. Словацкая федерация хоккея одобрила трансфер Михала Криштофа, поэтому ИИХФ тоже одобрила его в соответствии с международными правилами трансферов ИИХФ», — сказал Тардиф «СЭ».

Криштоф присоединился к «Сочи» в 2023 году. Ранее он выступал за «Адмирал». В нынешнем сезоне форвард провел за команду 10 матчей в FONBET чемпионате КХЛ, в которых отметился 2 заброшенными шайбами и 3 результативными передачами.