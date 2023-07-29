В Хоккейном союзе Словении подтвердили, что не запрещают своим хоккеистам играть в КХЛ
Хоккейный союз Словении подтвердил, что не запрещает словенским игрокам выступать в Континентальной хоккейной лиге.
«Хоккейный союз Словении не вмешивается в решение хоккеистов, в каком клубе они хотят играть. Это зависит от них самих. Говоря о национальных сборных, мы желаем, чтобы все игроки выступали в качественных лигах и имели достаточное количество времени на льду в ходе сезона», — приводит ТАСС слова представителя Хоккейного союза Словении.
Ранее федерации хоккея Финляндии, Швеции, Чехии и Словакии сообщали, что игроки из этих стран, выступающие в КХЛ, не будут вызываться в сборные.
23 июля словенский форвард «Амура» Ян Дрозг рассказал, что федерация его страны разрешает ему приезжать в сборную.
Источник: ТАСС
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