В Химках открыли мемориальную доску Владимиру Крутову

В Химках состоялась торжественная церемония открытия мемориальной доски в честь выдающегося отечественного хоккеиста, двукратного олимпийского чемпиона Владимира Крутова, сообщает сайт ФХР.

В церемонии приняли участие первый заместитель Главы Администрации городского округа Химки Дмитрий Кайгородов, члены семьи Владимира Крутова, его партнеры по знаменитой пятерке ЦСКА и сборной СССР — Сергей Макаров, Алексей Касатонов и Вячеслав Фетисов — а также другие прославленные ветераны отечественного хоккея. Кроме того, на мероприятии присутствовали, юные воспитанники спортивных школ и простые почитатели таланта Владимира Крутова.

Мемориальная доска украшает фасад дома по адресу Спартаковская улица, дом 7, в котором жил Крутов, а ее установка приурочена к 60-летию со дня рождения прославленного хоккеиста.