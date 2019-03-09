В Финляндии жестко прошлись по "Йокериту". Команду назвали "пленником России"

Финский журналист Саша Хуттунен в авторской статье на сайте Iltalehti рассуждает о "Йокерите". Он назвал клуб "пленником России".

- Прошло пять лет в КХЛ (для "Йокерита"), и можно уже сказать, что все пошло не так, и к лучшему ситуация уже не изменится. "Йокерит" каждый раз попадает в плей-офф и все время вылетает или в первом раунде, или, в крайнем случае, во втором. "Йокерит" - это просто хороший спарринг-партнер для гигантов КХЛ из Санкт-Петербурга и Москвы, который сначала оказывает им достойное сопротивление, а затем уходит с дороги. Так будет продолжаться, пока клуб будет финансировать Геннадий Тимченко, - написал журналист. - Болельщики - не дураки. Средняя посещаемость домашних матчей команды уменьшилась до 9 036 зрителей, хотя годом раньше было 10 415. Из-за скучной игры болельщики перестают ходить на матчи. Когда "Йокерит" стал играть в КХЛ, казалось, что финские хоккеисты смогут играть во второй по силе лиге мира. Сейчас же в команде больше легионеров, чем финнов. Судьба "Йокерита", некогда топ-клуба, печальна. Сейчас это пленник России. И это вызывает беспокойство, поскольку легкого выхода из этой ситуации нет.

В первом раунде плей-офф КХЛ "Йокерит" уступил "Динамо" (2-4).

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