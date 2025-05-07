В финал Кубка Гагарина впервые вышли лидеры конференций по итогам регулярного сезона

«Локомотив» и «Трактор» вышли в финал Кубка Гагарина 2025 года.

По итогам регулярного чемпионата ярославский клуб набрал 102 очка и стал победителем Западной конференции. Челябинцы заняли первое место на «Востоке» с результатом 96 баллов.

Это первый случай в истории КХЛ, когда до финала плей-офф добрались лидеры обеих конференций.

Первый матч финальной серии Кубка Гагарина между «Локомотивом» и «Трактором» состоится 13 мая в Ярославле.