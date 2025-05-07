Хоккей
7 мая, 17:41

В финал Кубка Гагарина впервые вышли лидеры конференций по итогам регулярного сезона

Алина Савинова

«Локомотив» и «Трактор» вышли в финал Кубка Гагарина 2025 года.

По итогам регулярного чемпионата ярославский клуб набрал 102 очка и стал победителем Западной конференции. Челябинцы заняли первое место на «Востоке» с результатом 96 баллов.

Это первый случай в истории КХЛ, когда до финала плей-офф добрались лидеры обеих конференций.

Первый матч финальной серии Кубка Гагарина между «Локомотивом» и «Трактором» состоится 13 мая в Ярославле.

Популярное видео
«Миннесота» — «Вегас»: НХЛ, видеообзор матча
«Питтсбург» — «Нэшвилл»: НХЛ, видеообзор матча
«Вашингтон» — «Нью-Джерси»: НХЛ, видеообзор матча
«Флорида» — «Тампа-Бэй»: НХЛ, видеообзор матча
«Коламбус» — «Рейнджерс»: НХЛ, видеообзор матча
«Каролина» — «Ванкувер»: НХЛ, видеообзор матча
«Нэшвилл» — «Питтсбург»: НХЛ, видеообзор матча
«Коламбус» — «Эдмонтон»: НХЛ, видеообзор матча
«Флорида» — «Вашингтон»: НХЛ, видеообзор матча
«Тампа-Бэй» — «Рейнджерс»: НХЛ, видеообзор матча
«Филадельфия» — «Эдмонтон»: НХЛ, видеообзор матча
Кризис «Авангарда» / ужасная серия «Сибири» / скандал с фаном «Шанхая»
«Каролина» — «Вашингтон»: НХЛ, видеообзор матча
«Рейнджерс» — «Нэшвилл»: НХЛ, видеообзор матча
«Миннесота» — «Калгари»: НХЛ, видеообзор матча
«Питтсбург» — «Лос-Анджелес»: НХЛ, видеообзор матча
«Эдмонтон» — «Колорадо»: НХЛ, видеообзор матча
«Ванкувер» — «Коламбус»: НХЛ, видеообзор матча
«Тампа-Бэй» — «Вашингтон»: НХЛ, видеообзор матча
«Детройт» — «Рейнджерс»: НХЛ, видеообзор матча
«Айлендерс» — «Миннесота»: НХЛ, видеообзор матча
«Питтсбург» — «Вашингтон»: НХЛ, видеообзор матча
«Вегас» — «Тампа-Бэй»: НХЛ, видеообзор матча
«Каролина» — «Миннесота»: НХЛ, видеообзор матча
«Вашингтон» — «Сент-Луис»: НХЛ, видеообзор матча
Кузнецов в запасе / Костин в «Авангарде» / Самонов в ЦСКА
Материалы сюжета: Кубок Гагарина 2025, финал: «Локомотив» и «Трактор» в главной серии плей-офф КХЛ
«Хоккей «Локомотива» может быть скучным, но он дал результат». Интервью форварда «Трактора» Жаркова
В «Ладе» объявили о начале погашения долгов
Принс, Родуолд, Николаев, Мишуров и Сусуев покинули «Адмирал»
Защитник Телегин проведет в «Тракторе» еще два сезона
Борис Миронов возглавил «Ладу»
Защитник Ефремов подписал новый контракт со «Спартаком»
Сегодня
Вчера
Неделя

  • Спринт

    Хоккей всего лишь одини из игровых видов спорта. Вопрос об определении чемпиона по итогам регулярного чемпионвта, как о самом спортивном способе проведение любых соревнований во всех видах спорта для команд.

    08.05.2025

  • Спринт

    Первостепенно всегда звание чемпиона страны, а не Кубок первого космонавта.

    08.05.2025

  • Вот и сказочке конец!)

    А ты сказочный пацан не приписывай мне то,что я не писал. Речь шла о ЧЕМПИОНСТВЕ,а не об играх,игроках и полных трибунах. Чемпион СССР был известен заранее,назначен и практически несменяем. Это не скука??? И доказывать свою силу надо всегда. Вот например: Динамо в прошлом сезоне победило в гладком чемпионате. И чё? Какой это чемпион,если он в четвертьфинале раздавлен Трактором без вариантов? Так-что только плей-офф.

    08.05.2025

  • Uisge Beatha

    А причем тут чемпион страны, если в КХЛ играют за Кубок Гагарина?

    08.05.2025

  • Спринт

    Ты паря-не сказочный не видел чемпионатов Союза. В чемпионатах СССП скуки не было, как явления. Ибо играли хорошие команды с хорошими игроками в составах. Такие команды всегда и везде собирали полные трибуны всех стадионов и Дворцов на всех, без исключения, календарных матчах.

    08.05.2025

  • Спринт

    Ты смысла не уловил. Чемпион страны должен определяться только по итогам регулярного кругового чемпионата.

    08.05.2025

  • pupkov5656

    Плей-офф должен проводиться по сводной таблице и никаких запод-восток точка! пусть там рубятся!

    08.05.2025

  • Вот и сказочке конец!)

    Оно вроде-бы да,но... кому нужны эти круги,если чемпион вдруг становится известен за 5-6 туров до конца? Да пусть даже за 3. Скука смертная, было это в СССР.

    08.05.2025

  • URMA

    Ну оба клуба заслужили этот финал. Тут думаю все адекватные люди не сомневаются. Сам буду болеть за Локомотив. За Никитина. Заруба будет знатная. Обе команды играют в силовой хоккей. У обоих клубов есть решалы матчей. У Трактора Шабанов, у Локомотива Березкин. Думаю будет интересно.

    07.05.2025

  • SPT

    Справедливо!!!

    07.05.2025

  • Спринт

    Во всех игровых видах спорта самый справедливый способ выявления лучших команд - это только круговой чемпионат. Без лоторейности матчей на выбывание. Чемпион страны должен определятся в регулярном чемпионате. В играх с выбыванием определятся обладатель другого Кубка/титула.

    07.05.2025

    • Защитник «Динамо» Пыленков может продолжить карьеру в Северной Америке

    Быков рассказал, что будет болеть за «Трактор» в финале Кубка Гагарина
    Положение команд
    Футбол
    Хоккей
    Восточная конференция И В П О
    1 Металлург Мг 27 20 7 42
    2 Ак Барс 27 17 10 36
    3 Авангард 26 16 10 35
    4 Автомобилист 28 15 13 33
    5 Нефтехимик 28 15 13 31
    6 Трактор 28 13 15 31
    7 Амур 26 10 16 24
    8 Барыс 27 9 18 23
    9 Салават Юлаев 25 10 15 22
    10 Адмирал 24 9 15 22
    11 Сибирь 27 7 20 17
    Западная конференция И В П О
    1 Локомотив 27 18 9 38
    2 Торпедо НН 29 18 11 38
    3 Динамо Мн 26 17 9 37
    4 Северсталь 27 18 9 36
    5 Динамо М 26 16 10 33
    6 Шанхай Дрэгонс 26 12 14 30
    7 Спартак 26 13 13 29
    8 СКА 26 12 14 28
    9 ЦСКА 27 12 15 27
    10 Лада 27 9 18 21
    11 Сочи 24 6 18 16
    Результаты / календарь
    7.11
    8.11
    9.11
    10.11
    11.11
    12.11
    13.11
    14.11
    15.11
    16.11
    17.11
    18.11
    19.11
    20.11
    21.11
    22.11
    17.11 15:30 Сибирь – Шанхай Дрэгонс 0 : 3
    17.11 19:00 Локомотив – Салават Юлаев - : -
    17.11 19:30 Сочи – Барыс - : -
    Все результаты / календарь

