В ФХР рассказали, изменится ли статус чемпионата России в рамках сезона-2024/25 КХЛ

Федерация хоккея России (ФХР) рассчитывает на то, что сезон-2024/25 Континентальной хоккейной лиги будет носить статус чемпионата страны, как и ранее, несмотря на новый законопроект о статусе профессиональных спортивных лиг.

«Скажу так — федерацию хоккея сегодняшняя ситуация со статусом чемпионата России и договор с КХЛ вполне устраивает. ФХР обладает правами на проведение чемпионатов, первенств и Кубков России. Более того, мы по своему статусу и согласно государственной аккредитации Минспорта обязаны проводить такие соревнования. Сегодня у есть нас действующий договор с КХЛ, пока все идет своим чередом, мы и КХЛ предпринимаем все необходимые действия исходя из того, что следующий сезон будет сыгран так же, как и предыдущий», — заявил ТАСС генеральный директор ФХР Дмитрий Курбатов.

С 2008 года чемпионат КХЛ по договору с ФХР имеет статус открытого чемпионата России, этот договор неоднократно продлевался. Нынешнее соглашение между ФХР и КХЛ истечет в 2025 году.