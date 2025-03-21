В Екатеринбурге простились с экс-форвардом «Автомобилиста» Малыхиным

В Екатеринбурге прошла церемония прощания с бывшим нападающим «Автомобилиста» Федором Малыхиным.

Как сообщает ТАСС, проститься с Малыхиным пришли более 100 человек. Среди них экс-тренер екатеринбургского клуба Николай Заварухин, олимпийский чемпион и двукратный обладатель Кубка Стэнли Павел Дацюк и другие.

Малыхин скончался 18 марта в возрасте 34 лет.

Малыхин завершил карьеру в ноябре 2023 года. Он выступал за «Автомобилист» (с 2010 по 2014 год), «Ак Барс» (2014-2019), «Трактор» (2019), «Спартак» (2019-2020), «Витязь» (2020-2022) и «Авангард» (2022-2023).

В составе казанского клуба Малыхин стал обладателем Кубка Гагарина. Всего в КХЛ на его счету 220 (107+113) очков в 548 матчах.