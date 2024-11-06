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Сегодня, 13:51

В «Динамо» заявили, что клуб не получал приглашения в рабочую группу по возрождению драфта юниоров в КХЛ

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Спортивный директор московского «Динамо» Алексей Сопин рассказал «СЭ», получил ли клуб приглашение в рабочую группу по возрождению системы драфта юниоров в КХЛ.

«Пока никакой информации от лиги не было. Тоже из газет прочитали о возвращении ярмарки, но о рабочей группе пока никакой информации не было, видимо, нас там нет. Мы ждем любой информации, если пригласят в рабочую группу — хорошо, если нет, то будем ждать информации, как это все будет выглядеть. Все равно пока что много белых пятен в этой истории. До конца неясно, как будут осуществляться переходы между школами, потому что клубы и независимые школы вкладывают деньги в развитие детей. Как это будет компенсироваться? Наверное, умные люди разработают механизм перехода», — сказал Сопин «СЭ».

Процедура драфта юниоров КХЛ, позднее переименованная в «ярмарку юниоров», была введена в 2009 году и просуществовала до 2017-го. На ежегодном мероприятии права на молодых хоккеистов, удовлетворяющих определенным критериям отбора, передавались профессиональным клубам лиги.

(Александр Абустин)

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КХЛ
ХК Динамо (Москва)
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