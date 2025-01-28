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Сегодня, 14:57

В «Динамо» заявили, что Ильенко пропустит из-за травмы минимум месяц

Сергей Разин
корреспондент
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Спортивный директор московского «Динамо» Алексей Сопин прокомментировал травму нападающего Артема Ильенко.

«После первичного обследования уже понятно, что Артем пропустит минимум месяц. Сегодня Клуб поместил нападающего в список травмированных до 18 февраля. Однако хочу отметить, что это лишь предварительный срок восстановления. Впереди дополнительные изучения травмы, которые покажут нам полную картину. Ценность Артема для команды известна всем, поэтому мы надеемся на его скорейшее возвращение в строй», — приводит слова Сопина официальный сайт клуба.

Форвард &laquo;Динамо&raquo; Артем Ильенко (№ 34) покинул лед с&nbsp;помощью партнеров и&nbsp;врачей. Шалунов нанес травму Ильенко, Березкин и Джиошвили устроили драку

В текущем сезоне 28-летний россиянин провел 49 матчей, в которых набрал 16 (7+9) очков.

Алексей Сопин
Артем Ильенко
КХЛ
ХК Динамо (Москва)
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