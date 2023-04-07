В «Динамо» сообщили о продлении контрактов с Сопиным и Кудашовым на один сезон

Московское «Динамо» продлило контракты с генеральным менеджером Алексеем Сопиным и тренерским штабом Алексея Кудашова на один сезон.

«Только что закончился совет директоров, на котором было принято решение о продлении контрактов с тренерским штабом и продолжении моей работы в клубе. Слава богу, что все юридические формальности закончились, и мы продолжаем работу», — заявил Сопин в эфире КХЛ ТВ.

Кудашов и Сопин работают на нынешних должностях в московском клубе с 2021 года. Действующие соглашения главного тренера бело-голубых и генерального менеджера рассчитаны до 30 апреля.

В текущем сезоне КХЛ «Динамо» покинуло розыгрыш Кубка Гагарина в первом раунде плей-офф Западной конференции, проиграв в серии нижегородскому «Торпедо» (2-4).