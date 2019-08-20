В «Динамо» сообщили, что Индрашис и Брюквин избежали серьезных травм

Игроки «Динамо» Микс Индрашис и Владимир Брюквин избежали серьезных травм, сообщил генеральный менеджер московского клуба Виктор Меркулов

Индрашис пропустил товарищеский матч «Динамо» со «Спартаком» (0:2) из-за повреждения, Брюквин не доиграл из-за травмы.

— С Миксом Индрашисом все в порядке, возможно, он уже сыграет на Кубке мэра Москвы. Обошлось без серьезной травмы и у Владимира Брюквина, — цитируют Меркулова «РИА Новости».

«Динамо» будет участвовать в Кубке мэра Москвы, который пройдет с 22 по 25 августа. Соперниками динамовцев будут ЦСКА, «Спартак» и «Витязь».