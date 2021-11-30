В «Динамо» сообщили, что будут тщательнее обследовать молодых хоккеистов

Президент и председатель совета директоров «Динамо» Виктор Воронин рассказал, что хоккеисты команды будут проходить более тщательный осмотр

«Причины понятны — они медицинские, некорректно о них говорить. Каких-то травматических последствий по ходу игры не было — это сложилось с учетом здоровья. Мы просто с учетом этого трагического события сделаем выводы о том, что нам в таком возрасте, особенно когда ребята начинают играть в такой контактный хоккей, нужно делать более глубокое медицинское обследование. Я буду обговаривать это со страховыми компаниями, чтобы мы не просто делали осмотры, а они были более глубокими — МРТ, обследование суставов, головы и т. д. Это позволит нам упредить подобные трагические события», — цитирует Воронина ТАСС.

В субботу, 28 ноября, скончался 16-летний защитник команды Валентин Родионов, который почувствовал себя плохо на матче Открытого первенства Москвы с ЦСКА 21 ноября.