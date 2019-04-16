В "Динамо" сменится руководство?

В ФНС зарегистрирована новая организация: АНО ХК "Динамо-Москва". Зарегистрирована 16 апреля. Генеральным директором которой является Евгений Кровопусков.

18 апреля состоится совет директоров "Динамо", на котором, в числе прочих, возможно, будет решаться и вопрос смены руководства. На данный момент бело-голубыми руководит Валерий Шанцев.

По данным из клуба, смена руководства вероятна. Кто именно возглавит процесс – пока неизвестно. Согласно новой версии регламента КХЛ, все имеющиеся на контрактах в "Динамо" игроки при смене юридического лица могут стать неограниченно свободными агентами. (Игорь Еронко)