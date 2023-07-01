В «Динамо» считают, что перешедший в «Баффало» защитник Новиков не готов играть в НХЛ

Спортивный директор «Динамо» Алексей Сопин считает, что защитник клуба Никита Новиков поторопился с отъездом в Национальную хоккейную лигу (НХЛ).

«У нас есть Вячеслав Козлов, который сыграл больше 1 000 матчей в НХЛ, Алексей Николаевич Кудашов, Андрей Скопинцев, которые провели немного матчей. Они ему все объясняли, что его ожидает, что он должен посмотреть тех, у кого односторонние контракты в первой команде, кто играет в Американской хоккейной лиге, кого задрафтуют. Наше мнение, что он едет рано, надо было еще поиграть, перейти на новые роли в «Динамо» и уже готовым хоккеистом ехать за своей мечтой. По нашему мнению, сейчас он не готов, но мы в любом случае желаем ему удачи», — приводит слова Новикова ТАСС.

20 мая, стало известно, что американский клуб подписал трехлетний контракт новичка с 19-летним защитником.

В прошедшем сезоне Новиков набрал 5 (2+3) очков в 62 матчах регулярного сезона КХЛ и не отметился результативными баллами в 6 матчах плей-офф.