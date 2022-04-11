В «Динамо» рассказали о будущем 42-летнего вратаря Еременко

Главный тренер «Динамо» Алексей Кудашов рассказал о перспективах голкипера Александра Еременко, который раздумывает о завершении карьеры.

«На данный момент Александр Еременко пытается понять, что ему будет интересно. Сейчас он выходит с вратарями и занимается с ними в качестве тренера», — заявил Кудашов.

Еременко, которому в апреле исполнилось 42 года, провел свой 17-й сезон за «Динамо». Также он играл в чемпионате России за челябинский «Мечел», казанский «Ак Барс» и уфимский «Салават Юлаев».

Голкипер — двукратный обладатель Кубка Гагарина в составе «Динамо», также он становился чемпионом КХЛ в 2011 году с «Салаватом Юлаевым». Кроме того, Еременко — двукратный чемпион мира в составе сборной России (2008, 2009).