В «Динамо» прокомментировали назначение Еременко на должность руководителя клубной системы вратарей

Генеральный менеджер «Динамо» Алексей Сопин прокомментировал назначение Александра Еременко на должность руководителя клубной системы вратарей «Динамо».

«После яркой и продолжительной карьеры Александр Еременко остается в системе московского «Динамо». Он будет заниматься развитием всей клубной вертикали от детской школы до команды КХЛ, также будет контролировать тренировочный процесс во всех командах. Очень рады, что он остался в «Динамо» и желаем успехов на новом поприще!» — цитирует Сопина сайт «Динамо».

Еременко выступал за бело-голубых с 2002 по 2005 год, а также с 2011 по 2022 год.

Вместе с клубом он дважды стал обладателем Кубка Гагарина (2012, 2013), также он выигрывал трофей в составе «Салавата Юлаева» (2011).