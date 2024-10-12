В «Динамо» ответили на жалобу Ивлева, которого не пустили на матч против «Салавата Юлаева»

В пресс-службе «Динамо» разъяснили «СЭ» ситуацию с недопуском известного шеф-повара и болельщика бело-голубых Константина Ивлева на «ВТБ Арену» в преддверии матча FONBET чемпионата КХЛ против «Салавата Юлаева».

«Он приехал более чем за два часа до игры. В соответствии с регламентом КХЛ запуск зрителей в ледовый дворец начинается за полтора часа до матча. Охране без разницы, что это известный повар — у них есть предписание когда можно начать пропускать людей. Если бы Константин подождал пять-десять минут его бы пропустили, так как наш ответственный сотрудник узнал о том, что Константин приехал раньше и отправился на парковку, чтобы встретить и проводить такого дорогого гостя», — сообщили «СЭ» в пресс-службе клуба.

Встреча, прошедшая на «ВТБ Арене» в Москве, завершилась со счетом 4:2 в пользу хозяев.