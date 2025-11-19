Хоккей
Сегодня, 10:30

В «Динамо» объяснили запрет баннера в поддержку Кудашова

Михаил Зислис
Обозреватель
Федор Носов

Генеральный директор московского «Динамо» Сергей Сушко в интервью «СЭ» высказался о реакции болельщиков москвичей на отставку Алексея Кудашова.

— Вы же понимали, что эта отставка — это непопулярное мнение? Болельщики в начале дерби со «Спартаком» скандировали фамилию уволенного тренера, а им даже запретили пронести баннер со словами благодарности Кудашову.

— Честь и хвала болельщикам, которые высказали свое мнение о четырех годах работы Алексея Николаевича.

— Почему тогда баннер запретили?

— Баннер заранее согласовывают с лигой. Вы же понимаете, что есть регламентные вещи, которые мы не можем обойти.

Бывший главный тренер &laquo;Динамо&raquo; Алексей Кудашов.«Кудашова уволили, так как команде нужна была встряска». Гендиректор «Динамо» Сушко — о самой громкой отставке сезона

Положение команд
Футбол
Хоккей
Восточная конференция И В П О
1 Металлург Мг 28 21 7 44
2 Авангард 27 17 10 37
3 Ак Барс 28 17 11 36
4 Автомобилист 29 16 13 35
5 Нефтехимик 29 15 14 31
6 Трактор 29 13 16 31
7 Барыс 28 10 18 25
8 Амур 26 10 16 24
9 Адмирал 25 10 15 24
10 Салават Юлаев 26 10 16 23
11 Сибирь 27 7 20 17
Западная конференция И В П О
1 Локомотив 28 19 9 40
2 Торпедо НН 30 18 12 39
3 Северсталь 28 19 9 38
4 Динамо Мн 27 17 10 37
5 Динамо М 27 16 11 33
6 Спартак 27 14 13 31
7 Шанхай Дрэгонс 26 12 14 30
8 ЦСКА 28 13 15 29
9 СКА 26 12 14 28
10 Лада 28 9 19 21
11 Сочи 25 6 19 17
Результаты / календарь
9.11
10.11
11.11
12.11
13.11
14.11
15.11
16.11
17.11
18.11
19.11
20.11
21.11
22.11
23.11
24.11
19.11 19:00 Локомотив – Шанхай Дрэгонс - : -
19.11 19:30 Сочи – Салават Юлаев - : -
Все результаты / календарь

