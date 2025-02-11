В «Динамо» не считают ошибкой подписание Миски

Президент и глава совета директоров «Динамо» Виктор Воронин поделился мнением о подписании вратаря Хантера Миски, с которым расторгли контракт 20 декабря.

«Ни я, ни наш тренерский штаб и спортивный блок не считаем, что с Миской мы ошиблись. Мы его взяли по итогам выбора игроков. Он достаточно молодой, способный. Когда получилось, что Подъяпольского привлекли к нам в клуб, тренерский штаб предложил Миске практически стать третьим вратарем. Ему поступило предложение играть в АХЛ, он сейчас там играет и неплохо, причем в нашем динамовском шлеме, что говорит о том, что он еще не расстался с «Динамо». Мы ему благодарны за хорошие игры против «Трактора», других команд, и я считаю, что он бы в «Динамо» и дальше играл, если бы мы не привлекли Подъяпольского. Но это решение тренерского штаба и спортивного блока», — приводит слова Воронина ТАСС.

Миска перешел в «Динамо» летом 2024 года. В составе московской команды голкипер провел 14 матчей, в которых одержал 5 побед при 90,8 процента отраженных бросков. Сейчас Миска выступает за «Бриджпорт» — фарм-клуб «Айлендерс» в АХЛ.