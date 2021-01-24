В «Динамо» готовы пригласить тиктокера Милохина на тренировку в межсезонье

Пресс-секретарь московского «Динамо» Михаил Кравченко в беседе с «СЭ» порассуждал на тему возможного приглашения тиктокера Дани Милохина на просмотр в хоккейную команду.

«Безусловно, с точки зрения пиар-хода это было бы интересно, но только в межсезонья. Во время полноценного сезона хоккейные тренировки профессионалов связаны с определенным риском. Другие игроки, не желая причинить травму неподготовленному человеку, могут его задеть, припечатать к борту. Это может привести к определенным последствиям. Есть регламент КХЛ, в соответствии с которым клубы тренируются. Глобально мы могли бы рассматривать любого игрока — даже блогера, если он себя что-то представляет на льду. Для этого есть межсезонье тренировочные лагеря, когда можно подписать человека на просмотровый контракт. Он проходит медобследование, которое несет определенную физическую нагрузку.

Мы перед прошлым сезоном привлекали для участия в одной из тренировок команд Станислава Ярушина. Но чтобы вы понимали, Стас учился в детской спортивной школе Трактора и имеет неплохое хоккейное образование. Он умеет делать какие-то вещи, но и то в середине тренировки он уже сказал, что ему тяжеловато. Для пиара такие вещи — здорово. Но не более того. Здесь смотрят не по количеству подписчиков, а по тому, что человек может сделать на поле", — сказал Кравченко.

Ранее блогер Даниил Милохин, у которого 10,9 миллиона подписчиков в TikTok и 2,9 миллиона в Instagram, заявил о желании выступать за сборную России по хоккею. Об этом он рассказал в сторис своего Instagram.

(Константин Колмаков)